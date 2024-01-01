20 Liberya dolarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile LRD → TRY çevirin

20 lrd
3,39 try

1,000L$ LRD = 0,1696TL TRY

09:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16970,1697
Düşük0,16750,1661
Ortalama0,16900,1679
Değişim1.22%1.34%
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1 LRD → TRY istatistikleri

LRD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1697, en düşük 0,1675 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1690 oldu. LRD → TRY kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

LRD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1697, en düşük 0,1661 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1679 oldu. LRD → TRY kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2230,9280,7841,33883,7351,683
1 CAD0,723113,1740,6710,5670,96760,5371,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,64710,8451,44390,2791,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Türk Lirası
1 LRD0,16956 TRY
5 LRD0,84782 TRY
10 LRD1,69563 TRY
20 LRD3,39126 TRY
50 LRD8,47815 TRY
100 LRD16,95630 TRY
250 LRD42,39075 TRY
500 LRD84,78150 TRY
1000 LRD169,56300 TRY
2000 LRD339,12600 TRY
5000 LRD847,81500 TRY
10000 LRD1.695,63000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Liberya Doları
1 TRY5,89752 LRD
5 TRY29,48760 LRD
10 TRY58,97520 LRD
20 TRY117,95040 LRD
50 TRY294,87600 LRD
100 TRY589,75200 LRD
250 TRY1.474,38000 LRD
500 TRY2.948,76000 LRD
1000 TRY5.897,52000 LRD
2000 TRY11.795,04000 LRD
5000 TRY29.487,60000 LRD
10000 TRY58.975,20000 LRD