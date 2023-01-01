20 Yeni İsrail şekelinden Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → LRD çevirin

20 ils
1002.45 lrd

1.00000 ILS = 50.12270 LRD

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → LRD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 LRD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Liberya Doları
1 ILS50.12270 LRD
5 ILS250.61350 LRD
10 ILS501.22700 LRD
20 ILS1002.45400 LRD
50 ILS2506.13500 LRD
100 ILS5012.27000 LRD
250 ILS12530.67500 LRD
500 ILS25061.35000 LRD
1000 ILS50122.70000 LRD
2000 ILS100245.40000 LRD
5000 ILS250613.50000 LRD
10000 ILS501227.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 LRD0.01995 ILS
5 LRD0.09975 ILS
10 LRD0.19951 ILS
20 LRD0.39902 ILS
50 LRD0.99755 ILS
100 LRD1.99510 ILS
250 LRD4.98775 ILS
500 LRD9.97550 ILS
1000 LRD19.95100 ILS
2000 LRD39.90200 ILS
5000 LRD99.75500 ILS
10000 LRD199.51000 ILS