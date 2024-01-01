1 Liberya dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile LRD → ILS çevirin

1 lrd
0,02 ils

1,000L$ LRD = 0,01946₪ ILS

09:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01950,0195
Düşük0,01850,0185
Ortalama0,01880,0191
Değişim0.45%1.58%
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1 LRD → ILS istatistikleri

LRD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0195, en düşük 0,0185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0188 oldu. LRD → ILS kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

LRD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0195, en düşük 0,0185 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0191 oldu. LRD → ILS kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2470,9270,7831,33883,751,683
1 CAD0,723113,1920,6710,5660,96760,551,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,590,092
1 EUR1,0781,49119,67510,8441,44390,3031,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Liberya Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 LRD0,01946 ILS
5 LRD0,09731 ILS
10 LRD0,19463 ILS
20 LRD0,38926 ILS
50 LRD0,97315 ILS
100 LRD1,94629 ILS
250 LRD4,86573 ILS
500 LRD9,73145 ILS
1000 LRD19,46290 ILS
2000 LRD38,92580 ILS
5000 LRD97,31450 ILS
10000 LRD194,62900 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Liberya Doları
1 ILS51,37970 LRD
5 ILS256,89850 LRD
10 ILS513,79700 LRD
20 ILS1.027,59400 LRD
50 ILS2.568,98500 LRD
100 ILS5.137,97000 LRD
250 ILS12.844,92500 LRD
500 ILS25.689,85000 LRD
1000 ILS51.379,70000 LRD
2000 ILS102.759,40000 LRD
5000 ILS256.898,50000 LRD
10000 ILS513.797,00000 LRD