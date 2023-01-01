شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ليبيري

تحويل ILS إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٥٠٬٠٥٨٫٣٠ lrd

1.00000 ILS = 50.05830 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دولار ليبري
1 ILS50.05830 LRD
5 ILS250.29150 LRD
10 ILS500.58300 LRD
20 ILS1001.16600 LRD
50 ILS2502.91500 LRD
100 ILS5005.83000 LRD
250 ILS12514.57500 LRD
500 ILS25029.15000 LRD
1000 ILS50058.30000 LRD
2000 ILS100116.60000 LRD
5000 ILS250291.50000 LRD
10000 ILS500583.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Israeli New Sheqel
1 LRD0.01998 ILS
5 LRD0.09988 ILS
10 LRD0.19977 ILS
20 LRD0.39953 ILS
50 LRD0.99884 ILS
100 LRD1.99767 ILS
250 LRD4.99418 ILS
500 LRD9.98835 ILS
1000 LRD19.97670 ILS
2000 LRD39.95340 ILS
5000 LRD99.88350 ILS
10000 LRD199.76700 ILS