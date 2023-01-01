يوان صيني إلى دولار ليبيري

تحويل CNY إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٦٬١٥١٫٣٠ lrd

1.00000 CNY = 26.15130 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار ليبري
1 CNY26.15130 LRD
5 CNY130.75650 LRD
10 CNY261.51300 LRD
20 CNY523.02600 LRD
50 CNY1307.56500 LRD
100 CNY2615.13000 LRD
250 CNY6537.82500 LRD
500 CNY13075.65000 LRD
1000 CNY26151.30000 LRD
2000 CNY52302.60000 LRD
5000 CNY130756.50000 LRD
10000 CNY261513.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Chinese Yuan RMB
1 LRD0.03824 CNY
5 LRD0.19120 CNY
10 LRD0.38239 CNY
20 LRD0.76478 CNY
50 LRD1.91195 CNY
100 LRD3.82390 CNY
250 LRD9.55975 CNY
500 LRD19.11950 CNY
1000 LRD38.23900 CNY
2000 LRD76.47800 CNY
5000 LRD191.19500 CNY
10000 LRD382.39000 CNY