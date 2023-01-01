الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ليبيري

تحويل CZK إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٨٣٬٣٩٢٫١٠ lrd

1.00000 CZK = 8.33921 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار ليبري
1 CZK8.33921 LRD
5 CZK41.69605 LRD
10 CZK83.39210 LRD
20 CZK166.78420 LRD
50 CZK416.96050 LRD
100 CZK833.92100 LRD
250 CZK2084.80250 LRD
500 CZK4169.60500 LRD
1000 CZK8339.21000 LRD
2000 CZK16678.42000 LRD
5000 CZK41696.05000 LRD
10000 CZK83392.10000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LRD0.11991 CZK
5 LRD0.59957 CZK
10 LRD1.19915 CZK
20 LRD2.39830 CZK
50 LRD5.99575 CZK
100 LRD11.99150 CZK
250 LRD29.97875 CZK
500 LRD59.95750 CZK
1000 LRD119.91500 CZK
2000 LRD239.83000 CZK
5000 LRD599.57500 CZK
10000 LRD1199.15000 CZK