الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار ليبيري

حوّل CZK إلى LRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 8.648 LRD

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى LRD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى LRD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى LRD اليوم

CZKLRD
1 CZK8.65 LRD
5 CZK43.24 LRD
10 CZK86.48 LRD
20 CZK172.96 LRD
50 CZK432.40 LRD
100 CZK864.80 LRD
250 CZK2,162.00 LRD
500 CZK4,324.00 LRD
1000 CZK8,648.01 LRD
2000 CZK17,296.02 LRD
5000 CZK43,240.05 LRD
10000 CZK86,480.10 LRD
LRDCZK
1 LRD0.12 CZK
5 LRD0.58 CZK
10 LRD1.16 CZK
20 LRD2.31 CZK
50 LRD5.78 CZK
100 LRD11.56 CZK
250 LRD28.91 CZK
500 LRD57.82 CZK
1000 LRD115.63 CZK
2000 LRD231.27 CZK
5000 LRD578.17 CZK
10000 LRD1,156.34 CZK

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