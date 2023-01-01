فورنت مجري إلى دولار ليبيري

تحويل HUF إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
5243.54 lrd

1.00000 HUF = 0.52435 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار ليبري
2000 HUF1048.70800 LRD
5000 HUF2621.77000 LRD
10000 HUF5243.54000 LRD
15000 HUF7865.31000 LRD
20000 HUF10487.08000 LRD
30000 HUF15730.62000 LRD
40000 HUF20974.16000 LRD
50000 HUF26217.70000 LRD
60000 HUF31461.24000 LRD
100000 HUF52435.40000 LRD
150000 HUF78653.10000 LRD
200000 HUF104870.80000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Hungarian Forint
1 LRD1.90711 HUF
5 LRD9.53555 HUF
10 LRD19.07110 HUF
20 LRD38.14220 HUF
50 LRD95.35550 HUF
100 LRD190.71100 HUF
250 LRD476.77750 HUF
500 LRD953.55500 HUF
1000 LRD1907.11000 HUF
2000 LRD3814.22000 HUF
5000 LRD9535.55000 HUF
10000 LRD19071.10000 HUF