匈牙利福林兌利比里亞元匯率

以實時匯率將HUF兌換成LRD

10,000 huf
5,179.13 lrd

1.00000 HUF = 0.51791 LRD

12:15 UTC 市場匯率
關注此匯率
在外國消費，絕無隱藏費用

HUF兌LRD走勢

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 LRD
Mid market rate

等待更佳匯率？

立刻設定每日匯率到價提示，我們便會在匯率變佳時通知你。加上我們的每日總結，你不會錯過任何最新消息。

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86421.052287.61721.439671.666720.954718.894
1GBP1.1571411.2175101.3821.665841.928561.1047221.8623
1USD0.95040.821355183.27051.368251.584030.9072517.9567
1INR0.01141330.00986370.012009110.01643140.01902270.01089520.215643

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將匈牙利福林兌換成to Liberian dollars

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇HUF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇LRD你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前HUF兌LRD的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

匈牙利福林熱門貨幣組合

HUF兌USD

HUF兌EUR

HUF兌GBP

HUF兌CAD

HUF兌SGD

HUF兌ZAR

HUF兌INR

HUF兌AUD

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
匈牙利福林利比里亞元兌換率
2000 HUF1035.82600 LRD
5000 HUF2589.56500 LRD
10000 HUF5179.13000 LRD
15000 HUF7768.69500 LRD
20000 HUF10358.26000 LRD
30000 HUF15537.39000 LRD
40000 HUF20716.52000 LRD
50000 HUF25895.65000 LRD
60000 HUF31074.78000 LRD
100000 HUF51791.30000 LRD
150000 HUF77686.95000 LRD
200000 HUF103582.60000 LRD
利比里亞元匈牙利福林兌換率
1 LRD1.93083 HUF
5 LRD9.65415 HUF
10 LRD19.30830 HUF
20 LRD38.61660 HUF
50 LRD96.54150 HUF
100 LRD193.08300 HUF
250 LRD482.70750 HUF
500 LRD965.41500 HUF
1000 LRD1930.83000 HUF
2000 LRD3861.66000 HUF
5000 LRD9654.15000 HUF
10000 LRD19308.30000 HUF