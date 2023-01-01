يورو إلى دولار ليبيري

تحويل EUR إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
203176 lrd

1.00000 EUR = 203.17600 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دولار ليبري
1 EUR203.17600 LRD
5 EUR1015.88000 LRD
10 EUR2031.76000 LRD
20 EUR4063.52000 LRD
50 EUR10158.80000 LRD
100 EUR20317.60000 LRD
250 EUR50794.00000 LRD
500 EUR101588.00000 LRD
1000 EUR203176.00000 LRD
2000 EUR406352.00000 LRD
5000 EUR1015880.00000 LRD
10000 EUR2031760.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / اليورو
1 LRD0.00492 EUR
5 LRD0.02461 EUR
10 LRD0.04922 EUR
20 LRD0.09844 EUR
50 LRD0.24609 EUR
100 LRD0.49218 EUR
250 LRD1.23046 EUR
500 LRD2.46092 EUR
1000 LRD4.92184 EUR
2000 LRD9.84368 EUR
5000 LRD24.60920 EUR
10000 LRD49.21840 EUR