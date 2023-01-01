فرنك سويسري إلى دولار ليبيري

تحويل CHF إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
212293 lrd

1.00000 CHF = 212.29300 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CHF إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 LRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / دولار ليبري
1 CHF212.29300 LRD
5 CHF1061.46500 LRD
10 CHF2122.93000 LRD
20 CHF4245.86000 LRD
50 CHF10614.65000 LRD
100 CHF21229.30000 LRD
250 CHF53073.25000 LRD
500 CHF106146.50000 LRD
1000 CHF212293.00000 LRD
2000 CHF424586.00000 LRD
5000 CHF1061465.00000 LRD
10000 CHF2122930.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / الفرنك السويسري
1 LRD0.00471 CHF
5 LRD0.02355 CHF
10 LRD0.04710 CHF
20 LRD0.09421 CHF
50 LRD0.23552 CHF
100 LRD0.47105 CHF
250 LRD1.17762 CHF
500 LRD2.35523 CHF
1000 LRD4.71047 CHF
2000 LRD9.42094 CHF
5000 LRD23.55235 CHF
10000 LRD47.10470 CHF