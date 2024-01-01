5 Liberya dolarından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile LRD → RON çevirin

5 lrd
0,12 ron

1,000L$ LRD = 0,02362L RON

09:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02380,0240
Düşük0,02330,0233
Ortalama0,02350,0237
Değişim-0.87%-1.21%
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1 LRD → RON istatistikleri

LRD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0238, en düşük 0,0233 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0235 oldu. LRD → RON kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

LRD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0240, en düşük 0,0233 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0237 oldu. LRD → RON kurundaki değişiklik -1.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2150,9270,7841,33883,7361,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5670,96860,5531,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0781,49119,64310,8451,44390,2971,814

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Liberya dolarından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Rumen Leyi
1 LRD0,02362 RON
5 LRD0,11808 RON
10 LRD0,23615 RON
20 LRD0,47230 RON
50 LRD1,18076 RON
100 LRD2,36152 RON
250 LRD5,90380 RON
500 LRD11,80760 RON
1000 LRD23,61520 RON
2000 LRD47,23040 RON
5000 LRD118,07600 RON
10000 LRD236,15200 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Liberya Doları
1 RON42,34560 LRD
5 RON211,72800 LRD
10 RON423,45600 LRD
20 RON846,91200 LRD
50 RON2.117,28000 LRD
100 RON4.234,56000 LRD
250 RON10.586,40000 LRD
500 RON21.172,80000 LRD
1000 RON42.345,60000 LRD
2000 RON84.691,20000 LRD
5000 RON211.728,00000 LRD
10000 RON423.456,00000 LRD