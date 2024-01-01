bin Liberya dolarından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LRD → NOK çevirin

1.000 lrd
55,68 nok

1,000L$ LRD = 0,05568kr NOK

09:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05650,0565
Düşük0,05420,0539
Ortalama0,05540,0552
Değişim1.44%-1.02%
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1 LRD → NOK istatistikleri

LRD → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0565, en düşük 0,0542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0554 oldu. LRD → NOK kurundaki değişiklik 1.44 değerindeydi.

LRD → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0565, en düşük 0,0539 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0552 oldu. LRD → NOK kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2170,9270,7831,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1720,6710,5660,96760,551,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5970,092
1 EUR1,0781,49119,64510,8451,44390,3021,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Norveç Kronu
1 LRD0,05568 NOK
5 LRD0,27838 NOK
10 LRD0,55677 NOK
20 LRD1,11354 NOK
50 LRD2,78384 NOK
100 LRD5,56768 NOK
250 LRD13,91920 NOK
500 LRD27,83840 NOK
1000 LRD55,67680 NOK
2000 LRD111,35360 NOK
5000 LRD278,38400 NOK
10000 LRD556,76800 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Liberya Doları
1 NOK17,96080 LRD
5 NOK89,80400 LRD
10 NOK179,60800 LRD
20 NOK359,21600 LRD
50 NOK898,04000 LRD
100 NOK1.796,08000 LRD
250 NOK4.490,20000 LRD
500 NOK8.980,40000 LRD
1000 NOK17.960,80000 LRD
2000 NOK35.921,60000 LRD
5000 NOK89.804,00000 LRD
10000 NOK179.608,00000 LRD