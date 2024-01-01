100 Singapur dolarından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → LRD çevirin

100 sgd
14.729,90 lrd

1,000S$ SGD = 147,3L$ LRD

19:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → LRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek147,2990147,2990
Düşük143,6800142,6600
Ortalama144,9890143,8985
Değişim2.52%2.84%
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1 SGD → LRD istatistikleri

SGD → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 147,2990, en düşük 143,6800 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 144,9890 oldu. SGD → LRD kurundaki değişiklik 2.52 değerindeydi.

SGD → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 147,2990, en düşük 142,6600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 143,8985 oldu. SGD → LRD kurundaki değişiklik 2.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7967,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4437,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6144,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Liberya Doları
1 SGD147,29900 LRD
5 SGD736,49500 LRD
10 SGD1.472,99000 LRD
20 SGD2.945,98000 LRD
50 SGD7.364,95000 LRD
100 SGD14.729,90000 LRD
250 SGD36.824,75000 LRD
500 SGD73.649,50000 LRD
1000 SGD147.299,00000 LRD
2000 SGD294.598,00000 LRD
5000 SGD736.495,00000 LRD
10000 SGD1.472.990,00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Singapur Doları
1 LRD0,00679 SGD
5 LRD0,03394 SGD
10 LRD0,06789 SGD
20 LRD0,13578 SGD
50 LRD0,33945 SGD
100 LRD0,67889 SGD
250 LRD1,69723 SGD
500 LRD3,39446 SGD
1000 LRD6,78892 SGD
2000 LRD13,57784 SGD
5000 LRD33,94460 SGD
10000 LRD67,88920 SGD