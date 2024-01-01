2.000 Liberya dolarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LRD → SGD çevirin

2.000 lrd
13,70 sgd

1,000L$ LRD = 0,006849S$ SGD

09:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00700,0070
Düşük0,00680,0068
Ortalama0,00690,0070
Değişim-1.83%-1.91%
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1 LRD → SGD istatistikleri

LRD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0070, en düşük 0,0068 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0069 oldu. LRD → SGD kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

LRD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0070, en düşük 0,0068 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0070 oldu. LRD → SGD kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2220,9270,7831,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1740,6710,5660,96760,5411,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,64810,8451,44390,291,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Singapur Doları
1 LRD0,00685 SGD
5 LRD0,03424 SGD
10 LRD0,06849 SGD
20 LRD0,13697 SGD
50 LRD0,34243 SGD
100 LRD0,68485 SGD
250 LRD1,71214 SGD
500 LRD3,42427 SGD
1000 LRD6,84854 SGD
2000 LRD13,69708 SGD
5000 LRD34,24270 SGD
10000 LRD68,48540 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Liberya Doları
1 SGD146,01700 LRD
5 SGD730,08500 LRD
10 SGD1.460,17000 LRD
20 SGD2.920,34000 LRD
50 SGD7.300,85000 LRD
100 SGD14.601,70000 LRD
250 SGD36.504,25000 LRD
500 SGD73.008,50000 LRD
1000 SGD146.017,00000 LRD
2000 SGD292.034,00000 LRD
5000 SGD730.085,00000 LRD
10000 SGD1.460.170,00000 LRD