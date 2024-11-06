История обменного курса австралийский доллар–либерийские доллары

Обменный курс австралийских доллара/либерийские доллары сейчас составляет 125,704, отражая изменение в размере -1.129% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.225% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/либерийские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 127,444, и минимумом, равным 124,819, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.723%.