20 روبية إندونيسية إلى دولار ليبيري

حوّل IDR إلى LRD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Rp1 IDR = 0.01016 LRD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من IDR إلى LRD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من IDR إلى LRD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من IDR إلى LRD اليوم

IDRLRD
1 IDR0.01 LRD
5 IDR0.05 LRD
10 IDR0.10 LRD
20 IDR0.20 LRD
50 IDR0.51 LRD
100 IDR1.02 LRD
250 IDR2.54 LRD
500 IDR5.08 LRD
1000 IDR10.16 LRD
2000 IDR20.32 LRD
5000 IDR50.79 LRD
10000 IDR101.58 LRD
LRDIDR
1 LRD98.44 IDR
5 LRD492.21 IDR
10 LRD984.42 IDR
20 LRD1,968.85 IDR
50 LRD4,922.12 IDR
100 LRD9,844.24 IDR
250 LRD24,610.60 IDR
500 LRD49,221.20 IDR
1000 LRD98,442.40 IDR
2000 LRD196,884.80 IDR
5000 LRD492,212.00 IDR
10000 LRD984,424.00 IDR

الأسئلة الشائعة