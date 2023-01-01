ألف بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

تحويل CLP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٢٢٢٫٣٠ lrd

1.00000 CLP = 0.22230 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:36 UTC
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CLP إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.07989.27271.467491.670670.9550518.5282
1GBP1.1697311.2621104.4221.716521.954171.1171521.6723
1USD0.92680.79233182.73651.360051.548350.885217.1716
1INR0.01120160.009576550.012086610.01643830.01871420.0106990.207546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار ليبري
1 CLP0.22230 LRD
5 CLP1.11150 LRD
10 CLP2.22300 LRD
20 CLP4.44600 LRD
50 CLP11.11500 LRD
100 CLP22.23000 LRD
250 CLP55.57500 LRD
500 CLP111.15000 LRD
1000 CLP222.30000 LRD
2000 CLP444.60000 LRD
5000 CLP1111.50000 LRD
10000 CLP2223.00000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Chilean Peso
1 LRD4.49842 CLP
5 LRD22.49210 CLP
10 LRD44.98420 CLP
20 LRD89.96840 CLP
50 LRD224.92100 CLP
100 LRD449.84200 CLP
250 LRD1124.60500 CLP
500 LRD2249.21000 CLP
1000 LRD4498.42000 CLP
2000 LRD8996.84000 CLP
5000 LRD22492.10000 CLP
10000 LRD44984.20000 CLP