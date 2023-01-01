1 بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

تحويل CLP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٢٢ lrd

1.00000 CLP = 0.22237 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:35 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LRD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.0790589.26991.46741.670740.95518.5288
1GBP1.169811.26235104.4341.716671.954561.1171621.6763
1USD0.926750.792173182.73011.35991.548350.8850517.1714
1INR0.0112020.009575390.012087510.01643780.01871560.0106980.207559

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار ليبري
1 CLP0.22237 LRD
5 CLP1.11183 LRD
10 CLP2.22365 LRD
20 CLP4.44730 LRD
50 CLP11.11825 LRD
100 CLP22.23650 LRD
250 CLP55.59125 LRD
500 CLP111.18250 LRD
1000 CLP222.36500 LRD
2000 CLP444.73000 LRD
5000 CLP1111.82500 LRD
10000 CLP2223.65000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Chilean Peso
1 LRD4.49711 CLP
5 LRD22.48555 CLP
10 LRD44.97110 CLP
20 LRD89.94220 CLP
50 LRD224.85550 CLP
100 LRD449.71100 CLP
250 LRD1124.27750 CLP
500 LRD2248.55500 CLP
1000 LRD4497.11000 CLP
2000 LRD8994.22000 CLP
5000 LRD22485.55000 CLP
10000 LRD44971.10000 CLP