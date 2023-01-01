بيزو تشيلي إلى كولون سلفادوري

تحويل CLP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٩٫٩١ svc

1.00000 CLP = 0.00991 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.0654588.56611.437291.661260.9640518.2052
1GBP1.155411.23095102.3231.660551.919311.1138621.0331
1USD0.938550.812381183.12551.3491.559210.9047517.0869
1INR0.0112910.009772940.0120310.01622850.01875730.01088410.205555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / كولون سلفادوري
1 CLP0.00991 SVC
5 CLP0.04955 SVC
10 CLP0.09911 SVC
20 CLP0.19822 SVC
50 CLP0.49555 SVC
100 CLP0.99109 SVC
250 CLP2.47773 SVC
500 CLP4.95545 SVC
1000 CLP9.91091 SVC
2000 CLP19.82182 SVC
5000 CLP49.55455 SVC
10000 CLP99.10910 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Chilean Peso
1 SVC100.89900 CLP
5 SVC504.49500 CLP
10 SVC1008.99000 CLP
20 SVC2017.98000 CLP
50 SVC5044.95000 CLP
100 SVC10089.90000 CLP
250 SVC25224.75000 CLP
500 SVC50449.50000 CLP
1000 SVC100899.00000 CLP
2000 SVC201798.00000 CLP
5000 SVC504495.00000 CLP
10000 SVC1008990.00000 CLP