Чилийские песо в сальвадорские колоны

Сконвертируйте CLP в SVC по реальному обменному курсу

1 000 clp
9,29 svc

$1,000 CLP = ₡0,009285 SVC

Среднерыночный курс в 04:59
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1 CLP в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00970,0098
Низкий0,00920,0091
В среднем0,00940,0094
Изменить-1.05%1.48%
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Соотношение 1 CLP к SVC

За последние 30 дней максимальный курс CLP к SVC составил 0,0097, а минимальный — 0,0092. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0094. Изменение курса CLP к SVC в процентном соотношении составило -1.05.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к SVC составил 0,0098, а минимальный — 0,0091. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0094. Изменение курса CLP к SVC в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3450,9191,49317,991,661
1 GBP1,29411,7731,7391,1881,93123,2712,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1241,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,3791,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в CAD

CLP в SGD

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CLP в MXN

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Сальвадорский колон
1 CLP0,00929 SVC
5 CLP0,04643 SVC
10 CLP0,09285 SVC
20 CLP0,18570 SVC
50 CLP0,46425 SVC
100 CLP0,92850 SVC
250 CLP2,32125 SVC
500 CLP4,64250 SVC
1000 CLP9,28500 SVC
2000 CLP18,57000 SVC
5000 CLP46,42500 SVC
10000 CLP92,85000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Чилийское песо
1 SVC107,70100 CLP
5 SVC538,50500 CLP
10 SVC1 077,01000 CLP
20 SVC2 154,02000 CLP
50 SVC5 385,05000 CLP
100 SVC10 770,10000 CLP
250 SVC26 925,25000 CLP
500 SVC53 850,50000 CLP
1000 SVC107 701,00000 CLP
2000 SVC215 402,00000 CLP
5000 SVC538 505,00000 CLP
10000 SVC1 077 010,00000 CLP