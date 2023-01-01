Сингапурские доллары в сальвадорские колоны

Сконвертируйте SGD в SVC по реальному обменному курсу

1 000 sgd
6 424,36 svc

1.00000 SGD = 6.42436 SVC

Среднерыночный курс в 7:12 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SGD к SVC

1 мин. назад 1 SGD → 0 SVC
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86211.073589.04091.45611.675250.957618.5071
1GBP1.1599611.2454103.2991.689261.943511.1107821.4707
1USD0.931550.802955182.94451.35641.560550.89217.24
1INR0.01123080.009680630.012056310.01635310.01881440.01075420.20785

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Сальвадорский колон
1 SGD6.42436 SVC
5 SGD32.12180 SVC
10 SGD64.24360 SVC
20 SGD128.48720 SVC
50 SGD321.21800 SVC
100 SGD642.43600 SVC
250 SGD1606.09000 SVC
500 SGD3212.18000 SVC
1000 SGD6424.36000 SVC
2000 SGD12848.72000 SVC
5000 SGD32121.80000 SVC
10000 SGD64243.60000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Сингапурский доллар
1 SVC0.15566 SGD
5 SVC0.77828 SGD
10 SVC1.55657 SGD
20 SVC3.11314 SGD
50 SVC7.78285 SGD
100 SVC15.56570 SGD
250 SVC38.91425 SGD
500 SVC77.82850 SGD
1000 SVC155.65700 SGD
2000 SVC311.31400 SGD
5000 SVC778.28500 SGD
10000 SVC1556.57000 SGD