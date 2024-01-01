Чешские кроны в сальвадорские колоны

Сконвертируйте CZK в SVC по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₡0,3711 SVC

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к SVC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SVC
1 CZK в SVCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,37810,3910
Низкий0,37060,3706
В среднем0,37520,3822
Изменение-1.69%-1.89%
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Соотношение 1 CZK к SVC

За последние 30 дней максимальный курс CZK к SVC составил 0,3781, а минимальный — 0,3706. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3752. Изменение курса CZK к SVC в процентном соотношении составило -1.69.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к SVC составил 0,3910, а минимальный — 0,3706. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3822. Изменение курса CZK к SVC в процентном соотношении составило -1.89.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в сальвадорские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и SVC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в SVC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Сальвадорский колон
1 CZK0,37112 SVC
5 CZK1,85560 SVC
10 CZK3,71120 SVC
20 CZK7,42240 SVC
50 CZK18,55600 SVC
100 CZK37,11200 SVC
250 CZK92,78000 SVC
500 CZK185,56000 SVC
1000 CZK371,12000 SVC
2000 CZK742,24000 SVC
5000 CZK1 855,60000 SVC
10000 CZK3 711,20000 SVC
Обменные курсы Сальвадорский колон / Чешская крона
1 SVC2,69455 CZK
5 SVC13,47275 CZK
10 SVC26,94550 CZK
20 SVC53,89100 CZK
50 SVC134,72750 CZK
100 SVC269,45500 CZK
250 SVC673,63750 CZK
500 SVC1 347,27500 CZK
1000 SVC2 694,55000 CZK
2000 SVC5 389,10000 CZK
5000 SVC13 472,75000 CZK
10000 SVC26 945,50000 CZK