История обменного курса чешская крона–сальвадорские колоны

Обменный курс чешские кроны/сальвадорские колоны сейчас составляет 0,371, отражая изменение в размере -0.505% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.816% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,378, и минимумом, равным 0,369, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.