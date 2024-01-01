Şili pesosundan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile CLP → SVC çevirin

1.000 clp
9,03 svc

1,000 CLP = 0,009025 SVC

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / El Salvador Kolonu
1 CLP0,00903 SVC
5 CLP0,04513 SVC
10 CLP0,09025 SVC
20 CLP0,18051 SVC
50 CLP0,45126 SVC
100 CLP0,90253 SVC
250 CLP2,25632 SVC
500 CLP4,51264 SVC
1000 CLP9,02527 SVC
2000 CLP18,05054 SVC
5000 CLP45,12635 SVC
10000 CLP90,25270 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Şili Pesosu
1 SVC110,80000 CLP
5 SVC554,00000 CLP
10 SVC1.108,00000 CLP
20 SVC2.216,00000 CLP
50 SVC5.540,00000 CLP
100 SVC11.080,00000 CLP
250 SVC27.700,00000 CLP
500 SVC55.400,00000 CLP
1000 SVC110.800,00000 CLP
2000 SVC221.600,00000 CLP
5000 SVC554.000,00000 CLP
10000 SVC1.108.000,00000 CLP