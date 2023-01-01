1 بيزو تشيلي إلى كولون سلفادوري

تحويل CLP إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
٠٫٠١ svc

1.00000 CLP = 0.01022 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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CLP إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 SVC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.0789589.26641.467211.670330.954518.5422
1GBP1.1696611.262104.4111.716131.953711.1164421.688
1USD0.926850.792393182.73451.359851.548110.8846517.1854
1INR0.01120240.009577540.012086910.01643630.01871180.01069260.207717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / كولون سلفادوري
1 CLP0.01022 SVC
5 CLP0.05110 SVC
10 CLP0.10219 SVC
20 CLP0.20438 SVC
50 CLP0.51096 SVC
100 CLP1.02192 SVC
250 CLP2.55480 SVC
500 CLP5.10960 SVC
1000 CLP10.21920 SVC
2000 CLP20.43840 SVC
5000 CLP51.09600 SVC
10000 CLP102.19200 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Chilean Peso
1 SVC97.85490 CLP
5 SVC489.27450 CLP
10 SVC978.54900 CLP
20 SVC1957.09800 CLP
50 SVC4892.74500 CLP
100 SVC9785.49000 CLP
250 SVC24463.72500 CLP
500 SVC48927.45000 CLP
1000 SVC97854.90000 CLP
2000 SVC195709.80000 CLP
5000 SVC489274.50000 CLP
10000 SVC978549.00000 CLP