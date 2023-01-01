بيزو تشيلي إلى جنيه جبل طارق

تحويل CLP إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 clp
0.92 gip

1.00000 CLP = 0.00092 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GIP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه جبل طارق
1 CLP0.00092 GIP
5 CLP0.00459 GIP
10 CLP0.00918 GIP
20 CLP0.01837 GIP
50 CLP0.04592 GIP
100 CLP0.09184 GIP
250 CLP0.22959 GIP
500 CLP0.45918 GIP
1000 CLP0.91835 GIP
2000 CLP1.83671 GIP
5000 CLP4.59176 GIP
10000 CLP9.18353 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Chilean Peso
1 GIP1088.91000 CLP
5 GIP5444.55000 CLP
10 GIP10889.10000 CLP
20 GIP21778.20000 CLP
50 GIP54445.50000 CLP
100 GIP108891.00000 CLP
250 GIP272227.50000 CLP
500 GIP544455.00000 CLP
1000 GIP1088910.00000 CLP
2000 GIP2177820.00000 CLP
5000 GIP5444550.00000 CLP
10000 GIP10889100.00000 CLP