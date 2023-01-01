بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

تحويل CLP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٧٫٩٧ hrk

1.00000 CLP = 0.00797 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866051.064988.51531.437621.661570.9654518.1965
1GBP1.1546711.22965102.2091.660031.918631.1147721.0116
1USD0.939050.81324183.12081.351.560310.906617.0875
1INR0.01129750.009783830.012030710.01624140.01877150.0109070.205574

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Croatian Kuna
1 CLP0.00797 HRK
5 CLP0.03986 HRK
10 CLP0.07972 HRK
20 CLP0.15944 HRK
50 CLP0.39860 HRK
100 CLP0.79721 HRK
250 CLP1.99302 HRK
500 CLP3.98604 HRK
1000 CLP7.97209 HRK
2000 CLP15.94418 HRK
5000 CLP39.86045 HRK
10000 CLP79.72090 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chilean Peso
1 HRK125.43800 CLP
5 HRK627.19000 CLP
10 HRK1254.38000 CLP
20 HRK2508.76000 CLP
50 HRK6271.90000 CLP
100 HRK12543.80000 CLP
250 HRK31359.50000 CLP
500 HRK62719.00000 CLP
1000 HRK125438.00000 CLP
2000 HRK250876.00000 CLP
5000 HRK627190.00000 CLP
10000 HRK1254380.00000 CLP