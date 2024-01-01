Şili pesosundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile CLP → HRK çevirin

1.000 clp
7,24 hrk

1,000 CLP = 0,007241 HRK

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Şili pesosundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CLP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CLP → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Şili pesosu için en iyi döviz çiftleri

CLP → USD

CLP → GBP

CLP → CAD

CLP → SGD

CLP → EUR

CLP → AUD

CLP → MXN

CLP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Şili Pesosu / Hırvat Kunası
1 CLP0,00724 HRK
5 CLP0,03621 HRK
10 CLP0,07241 HRK
20 CLP0,14483 HRK
50 CLP0,36207 HRK
100 CLP0,72415 HRK
250 CLP1,81037 HRK
500 CLP3,62075 HRK
1000 CLP7,24149 HRK
2000 CLP14,48298 HRK
5000 CLP36,20745 HRK
10000 CLP72,41490 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Şili Pesosu
1 HRK138,09300 CLP
5 HRK690,46500 CLP
10 HRK1.380,93000 CLP
20 HRK2.761,86000 CLP
50 HRK6.904,65000 CLP
100 HRK13.809,30000 CLP
250 HRK34.523,25000 CLP
500 HRK69.046,50000 CLP
1000 HRK138.093,00000 CLP
2000 HRK276.186,00000 CLP
5000 HRK690.465,00000 CLP
10000 HRK1.380.930,00000 CLP