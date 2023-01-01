5 بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

تحويل CLP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٠٫٠٤ hrk

1.00000 CLP = 0.00826 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:8 UTC
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CLP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.078989.24831.466821.67090.954918.5229
1GBP1.1698611.2622104.4111.716021.954781.117121.6698
1USD0.926850.792267182.72161.359551.548710.885117.1683
1INR0.01120470.009577520.012088710.01643520.01872190.01069970.207543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / Croatian Kuna
1 CLP0.00826 HRK
5 CLP0.04130 HRK
10 CLP0.08259 HRK
20 CLP0.16518 HRK
50 CLP0.41296 HRK
100 CLP0.82591 HRK
250 CLP2.06478 HRK
500 CLP4.12957 HRK
1000 CLP8.25913 HRK
2000 CLP16.51826 HRK
5000 CLP41.29565 HRK
10000 CLP82.59130 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chilean Peso
1 HRK121.07800 CLP
5 HRK605.39000 CLP
10 HRK1210.78000 CLP
20 HRK2421.56000 CLP
50 HRK6053.90000 CLP
100 HRK12107.80000 CLP
250 HRK30269.50000 CLP
500 HRK60539.00000 CLP
1000 HRK121078.00000 CLP
2000 HRK242156.00000 CLP
5000 HRK605390.00000 CLP
10000 HRK1210780.00000 CLP