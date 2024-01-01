10 كونا كرواتية إلى بيزو تشيلي

تحويل HRK إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

10 hrk
1,391 clp

1.00000 HRK = 139.13700 CLP

Mid-market exchange rate at 09:57
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 USDCADSGDEURAUDGBPNZDZAR
1 USD11.352351.34420.922551.527650.7887061.6208819.3478
1 CAD0.73945410.9939730.6821531.129630.5832111.1985614.3068
1 SGD0.7439371.0060610.6862891.136480.5867471.2058314.3935
1 EUR1.0841.465951.4571111.655970.854951.7570320.973

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Chilean Peso
1 HRK139.13700 CLP
5 HRK695.68500 CLP
10 HRK1391.37000 CLP
20 HRK2782.74000 CLP
50 HRK6956.85000 CLP
100 HRK13913.70000 CLP
250 HRK34784.25000 CLP
500 HRK69568.50000 CLP
1000 HRK139137.00000 CLP
2000 HRK278274.00000 CLP
5000 HRK695685.00000 CLP
10000 HRK1391370.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Croatian Kuna
1 CLP0.00719 HRK
5 CLP0.03594 HRK
10 CLP0.07187 HRK
20 CLP0.14374 HRK
50 CLP0.35936 HRK
100 CLP0.71872 HRK
250 CLP1.79679 HRK
500 CLP3.59359 HRK
1000 CLP7.18718 HRK
2000 CLP14.37436 HRK
5000 CLP35.93590 HRK
10000 CLP71.87180 HRK