50 بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

تحويل CLP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ clp
٠٫٤١ hrk

1.00000 CLP = 0.00826 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:10 UTC
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CLP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.0789589.25271.466831.670980.9548518.5256
1GBP1.1697311.2621104.4031.715821.954621.1169121.6703
1USD0.926850.79233182.72181.35951.548710.88517.17
1INR0.01120410.009578250.012088710.01643460.01872190.01069850.207563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Croatian Kuna
1 CLP0.00826 HRK
5 CLP0.04129 HRK
10 CLP0.08257 HRK
20 CLP0.16514 HRK
50 CLP0.41286 HRK
100 CLP0.82572 HRK
250 CLP2.06430 HRK
500 CLP4.12860 HRK
1000 CLP8.25720 HRK
2000 CLP16.51440 HRK
5000 CLP41.28600 HRK
10000 CLP82.57200 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / Chilean Peso
1 HRK121.10600 CLP
5 HRK605.53000 CLP
10 HRK1211.06000 CLP
20 HRK2422.12000 CLP
50 HRK6055.30000 CLP
100 HRK12110.60000 CLP
250 HRK30276.50000 CLP
500 HRK60553.00000 CLP
1000 HRK121106.00000 CLP
2000 HRK242212.00000 CLP
5000 HRK605530.00000 CLP
10000 HRK1211060.00000 CLP