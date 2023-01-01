بيزو تشيلي إلى دالاسي غامبي

تحويل CLP إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٧٣٫١٦ gmd

1.00000 CLP = 0.07316 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:43 UTC
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CLP إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.064688.48961.43711.660840.96518.1849
1GBP1.15511.2297102.2131.659971.918411.1145821.005
1USD0.93930.813206183.121.34991.560060.906317.0814
1INR0.01130080.009783520.012030810.01624040.01876880.01090350.205503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Gambian Dalasi
1 CLP0.07316 GMD
5 CLP0.36579 GMD
10 CLP0.73159 GMD
20 CLP1.46318 GMD
50 CLP3.65795 GMD
100 CLP7.31590 GMD
250 CLP18.28975 GMD
500 CLP36.57950 GMD
1000 CLP73.15900 GMD
2000 CLP146.31800 GMD
5000 CLP365.79500 GMD
10000 CLP731.59000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Chilean Peso
1 GMD13.66890 CLP
5 GMD68.34450 CLP
10 GMD136.68900 CLP
20 GMD273.37800 CLP
50 GMD683.44500 CLP
100 GMD1366.89000 CLP
250 GMD3417.22500 CLP
500 GMD6834.45000 CLP
1000 GMD13668.90000 CLP
2000 GMD27337.80000 CLP
5000 GMD68344.50000 CLP
10000 GMD136689.00000 CLP