يوان صيني إلى دالاسي غامبي

تحويل CNY إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
8848.19 gmd

1.00000 CNY = 8.84819 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:59 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CNY إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.56051.437331.661570.964618.2018
1GBP1.155411.2312102.3431.661011.920151.114521.0344
1USD0.93860.812216183.12421.34911.559580.9053517.0845
1INR0.01129170.009771110.012030210.01622990.0187620.01089150.20553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Gambian Dalasi
1 CNY8.84819 GMD
5 CNY44.24095 GMD
10 CNY88.48190 GMD
20 CNY176.96380 GMD
50 CNY442.40950 GMD
100 CNY884.81900 GMD
250 CNY2212.04750 GMD
500 CNY4424.09500 GMD
1000 CNY8848.19000 GMD
2000 CNY17696.38000 GMD
5000 CNY44240.95000 GMD
10000 CNY88481.90000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Chinese Yuan RMB
1 GMD0.11302 CNY
5 GMD0.56509 CNY
10 GMD1.13017 CNY
20 GMD2.26034 CNY
50 GMD5.65085 CNY
100 GMD11.30170 CNY
250 GMD28.25425 CNY
500 GMD56.50850 CNY
1000 GMD113.01700 CNY
2000 GMD226.03400 CNY
5000 GMD565.08500 CNY
10000 GMD1130.17000 CNY