روبية إندونيسية إلى دالاسي غامبي

تحويل IDR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٬٢٠٣٫٢٥ gmd

1.00000 IDR = 0.00420 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:40 UTC
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IDR إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.067288.69181.43881.660880.9634518.3123
1GBP1.1522111.2296102.1881.657751.913631.1100921.099
1USD0.937050.813273183.1071.34821.55630.902717.1592
1INR0.0112750.009785850.012032710.01622250.01872650.01086190.206471

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Gambian Dalasi
1 IDR0.00420 GMD
5 IDR0.02102 GMD
10 IDR0.04203 GMD
20 IDR0.08407 GMD
50 IDR0.21016 GMD
100 IDR0.42033 GMD
250 IDR1.05081 GMD
500 IDR2.10163 GMD
1000 IDR4.20325 GMD
2000 IDR8.40650 GMD
5000 IDR21.01625 GMD
10000 IDR42.03250 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الروبية الإندونيسية
1 GMD237.91100 IDR
5 GMD1189.55500 IDR
10 GMD2379.11000 IDR
20 GMD4758.22000 IDR
50 GMD11895.55000 IDR
100 GMD23791.10000 IDR
250 GMD59477.75000 IDR
500 GMD118955.50000 IDR
1000 GMD237911.00000 IDR
2000 GMD475822.00000 IDR
5000 GMD1189555.00000 IDR
10000 GMD2379110.00000 IDR