دولار أمريكي إلى دالاسي غامبي

تحويل USD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٦٤٬٦٢٥ gmd

1.00000 USD = 64.62500 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:18 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

USD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063488.18241.433941.655610.957618.2108
1GBP1.1578111.2313102.1061.660351.917021.1087221.0861
1USD0.94040.81215182.9251.348451.55690.900517.1251
1INR0.01134010.009793790.012059110.01626110.01877490.01085920.206513

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن الدولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أمريكي / Gambian Dalasi
1 USD64.62500 GMD
5 USD323.12500 GMD
10 USD646.25000 GMD
20 USD1292.50000 GMD
50 USD3231.25000 GMD
100 USD6462.50000 GMD
250 USD16156.25000 GMD
500 USD32312.50000 GMD
1000 USD64625.00000 GMD
2000 USD129250.00000 GMD
5000 USD323125.00000 GMD
10000 USD646250.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار أمريكي
1 GMD0.01547 USD
5 GMD0.07737 USD
10 GMD0.15474 USD
20 GMD0.30948 USD
50 GMD0.77370 USD
100 GMD1.54739 USD
250 GMD3.86848 USD
500 GMD7.73695 USD
1000 GMD15.47390 USD
2000 GMD30.94780 USD
5000 GMD77.36950 USD
10000 GMD154.73900 USD