10 دالاسي غامبي إلى دولار أمريكي

تحويل GMD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10 gmd
0.15 usd

1.00000 GMD = 0.01485 USD

Mid-market exchange rate at 19:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538551.081989.67651.461591.648860.95358518.5186
1 GBP1.1711611.26705105.0231.711721.931041.116821.6877
1 USD0.92430.789235182.8881.350951.524040.8814517.1167
1 INR0.01115120.00952170.012064510.01629850.01838680.01063420.206504

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسيس الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار أمريكي
1 GMD0.01485 USD
5 GMD0.07425 USD
10 GMD0.14850 USD
20 GMD0.29700 USD
50 GMD0.74250 USD
100 GMD1.48500 USD
250 GMD3.71250 USD
500 GMD7.42500 USD
1000 GMD14.85000 USD
2000 GMD29.70000 USD
5000 GMD74.25000 USD
10000 GMD148.50000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / Gambian Dalasi
1 USD67.34000 GMD
5 USD336.70000 GMD
10 USD673.40000 GMD
20 USD1346.80000 GMD
50 USD3367.00000 GMD
100 USD6734.00000 GMD
250 USD16835.00000 GMD
500 USD33670.00000 GMD
1000 USD67340.00000 GMD
2000 USD134680.00000 GMD
5000 USD336700.00000 GMD
10000 USD673400.00000 GMD