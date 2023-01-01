الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دالاسي غامبي

تحويل CZK إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٨٬٢٠٥٫٣٠ gmd

1.00000 CZK = 2.82053 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

CZK إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.065888.61061.438191.663750.966918.2256
1GBP1.154411.23035102.2911.660231.920621.1161921.0395
1USD0.938250.812777183.141.34941.561040.907217.1004
1INR0.01128530.0097760.012027910.01623050.0187760.01091170.205682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Gambian Dalasi
1 CZK2.82053 GMD
5 CZK14.10265 GMD
10 CZK28.20530 GMD
20 CZK56.41060 GMD
50 CZK141.02650 GMD
100 CZK282.05300 GMD
250 CZK705.13250 GMD
500 CZK1410.26500 GMD
1000 CZK2820.53000 GMD
2000 CZK5641.06000 GMD
5000 CZK14102.65000 GMD
10000 CZK28205.30000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الجمهورية التشيكية كورونا
1 GMD0.35454 CZK
5 GMD1.77272 CZK
10 GMD3.54544 CZK
20 GMD7.09088 CZK
50 GMD17.72720 CZK
100 GMD35.45440 CZK
250 GMD88.63600 CZK
500 GMD177.27200 CZK
1000 GMD354.54400 CZK
2000 GMD709.08800 CZK
5000 GMD1772.72000 CZK
10000 GMD3545.44000 CZK