ريال برازيلي إلى دالاسي غامبي

تحويل BRL إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١٣٬٢٤٢٫٣٠ gmd

1.00000 BRL = 13.24230 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:12 UTC
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BRL إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063988.45141.434881.658970.9576518.2138
1GBP1.1579411.232102.4271.66161.92111.108921.0916
1USD0.939950.811688183.13881.34871.559330.900217.1198
1INR0.01130560.009763050.012028110.01622230.01875580.01082770.205918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Gambian Dalasi
1 BRL13.24230 GMD
5 BRL66.21150 GMD
10 BRL132.42300 GMD
20 BRL264.84600 GMD
50 BRL662.11500 GMD
100 BRL1324.23000 GMD
250 BRL3310.57500 GMD
500 BRL6621.15000 GMD
1000 BRL13242.30000 GMD
2000 BRL26484.60000 GMD
5000 BRL66211.50000 GMD
10000 BRL132423.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الريال البرازيلي
1 GMD0.07552 BRL
5 GMD0.37758 BRL
10 GMD0.75516 BRL
20 GMD1.51031 BRL
50 GMD3.77579 BRL
100 GMD7.55157 BRL
250 GMD18.87893 BRL
500 GMD37.75785 BRL
1000 GMD75.51570 BRL
2000 GMD151.03140 BRL
5000 GMD377.57850 BRL
10000 GMD755.15700 BRL