10 آلاف ريال برازيلي إلى دالاسي غامبي

تحويل BRL إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ brl
١٢٩٬٤٥١ gmd

1.00000 BRL = 12.94510 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.078289.13371.465381.668910.954118.3941
1GBP1.1686311.26104.1631.712471.950311.1149921.4956
1USD0.927450.793651182.6691.35911.547870.884917.06
1INR0.01121910.009600340.012096410.01644030.01872370.01070410.206365

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Gambian Dalasi
1 BRL12.94510 GMD
5 BRL64.72550 GMD
10 BRL129.45100 GMD
20 BRL258.90200 GMD
50 BRL647.25500 GMD
100 BRL1294.51000 GMD
250 BRL3236.27500 GMD
500 BRL6472.55000 GMD
1000 BRL12945.10000 GMD
2000 BRL25890.20000 GMD
5000 BRL64725.50000 GMD
10000 BRL129451.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الريال البرازيلي
1 GMD0.07725 BRL
5 GMD0.38625 BRL
10 GMD0.77249 BRL
20 GMD1.54498 BRL
50 GMD3.86245 BRL
100 GMD7.72490 BRL
250 GMD19.31225 BRL
500 GMD38.62450 BRL
1000 GMD77.24900 BRL
2000 GMD154.49800 BRL
5000 GMD386.24500 BRL
10000 GMD772.49000 BRL