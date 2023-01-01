فرنك سويسري إلى دالاسي غامبي

تحويل CHF إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٧١٬٨٢٩٫٥٠ gmd

1.00000 CHF = 71.82950 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:12 UTC
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CHF إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434511.656520.957218.2195
1GBP1.1582111.23225102.1841.66151.918651.1086421.1025
1USD0.939950.811524182.9251.348351.557030.899717.1252
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625990.01877630.01084960.206514

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Gambian Dalasi
1 CHF71.82950 GMD
5 CHF359.14750 GMD
10 CHF718.29500 GMD
20 CHF1436.59000 GMD
50 CHF3591.47500 GMD
100 CHF7182.95000 GMD
250 CHF17957.37500 GMD
500 CHF35914.75000 GMD
1000 CHF71829.50000 GMD
2000 CHF143659.00000 GMD
5000 CHF359147.50000 GMD
10000 CHF718295.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الفرنك السويسري
1 GMD0.01392 CHF
5 GMD0.06961 CHF
10 GMD0.13922 CHF
20 GMD0.27844 CHF
50 GMD0.69609 CHF
100 GMD1.39219 CHF
250 GMD3.48047 CHF
500 GMD6.96095 CHF
1000 GMD13.92190 CHF
2000 GMD27.84380 CHF
5000 GMD69.60950 CHF
10000 GMD139.21900 CHF