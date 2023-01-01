دولار أسترالي إلى دالاسي غامبي

تحويل AUD إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
41592.70 gmd

1.00000 AUD = 41.59270 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:57 UTC
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AUD إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.0651588.32761.43551.654990.9579518.2081
1GBP1.1574711.2328102.231.661441.915481.108821.074
1USD0.938850.811162182.9251.34771.553760.899417.0944
1INR0.01132150.009781870.012059110.0162520.01873690.01084590.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Gambian Dalasi
1 AUD41.59270 GMD
5 AUD207.96350 GMD
10 AUD415.92700 GMD
20 AUD831.85400 GMD
50 AUD2079.63500 GMD
100 AUD4159.27000 GMD
250 AUD10398.17500 GMD
500 AUD20796.35000 GMD
1000 AUD41592.70000 GMD
2000 AUD83185.40000 GMD
5000 AUD207963.50000 GMD
10000 AUD415927.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / دولار أسترالي
1 GMD0.02404 AUD
5 GMD0.12021 AUD
10 GMD0.24043 AUD
20 GMD0.48085 AUD
50 GMD1.20213 AUD
100 GMD2.40427 AUD
250 GMD6.01067 AUD
500 GMD12.02135 AUD
1000 GMD24.04270 AUD
2000 GMD48.08540 AUD
5000 GMD120.21350 AUD
10000 GMD240.42700 AUD