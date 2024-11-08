Австралийские доллары в гамбийские даласи

Сконвертируйте AUD в GMD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = D46,22 GMD

Среднерыночный курс в 19:29
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График изменения обменного курса AUD к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 AUD в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий47,202948,5796
Низкий45,755845,2229
В среднем46,569846,8711
Изменение-0.57%1.41%
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Соотношение 1 AUD к GMD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к GMD составил 47,2029, а минимальный — 45,7558. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 46,5698. Изменение курса AUD к GMD в процентном соотношении составило -0.57.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к GMD составил 48,5796, а минимальный — 45,2229. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 46,8711. Изменение курса AUD к GMD в процентном соотношении составило 1.41.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,771,3921,328
1 GBP1,2911108,9391,2052,167197,2031,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38111,798163,6051,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Гамбийский даласи
1 AUD46,22240 GMD
5 AUD231,11200 GMD
10 AUD462,22400 GMD
20 AUD924,44800 GMD
50 AUD2 311,12000 GMD
100 AUD4 622,24000 GMD
250 AUD11 555,60000 GMD
500 AUD23 111,20000 GMD
1000 AUD46 222,40000 GMD
2000 AUD92 444,80000 GMD
5000 AUD231 112,00000 GMD
10000 AUD462 224,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Австралийский доллар
1 GMD0,02163 AUD
5 GMD0,10817 AUD
10 GMD0,21635 AUD
20 GMD0,43269 AUD
50 GMD1,08173 AUD
100 GMD2,16345 AUD
250 GMD5,40863 AUD
500 GMD10,81725 AUD
1000 GMD21,63450 AUD
2000 GMD43,26900 AUD
5000 GMD108,17250 AUD
10000 GMD216,34500 AUD