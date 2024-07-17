Евро в гамбийские даласи

Сконвертируйте EUR в GMD по реальному обменному курсу

1 000 eur
73 952,50 gmd

€1,000 EUR = D73,95 GMD

Среднерыночный курс в 13:29
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1 EUR в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий74,286474,2864
Низкий72,158072,0811
В среднем73,147773,1645
Изменить2.00%2.58%
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Соотношение 1 EUR к GMD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к GMD составил 74,2864, а минимальный — 72,1580. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 73,1477. Изменение курса EUR к GMD в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к GMD составил 74,2864, а минимальный — 72,0811. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 73,1645. Изменение курса EUR к GMD в процентном соотношении составило 2.58.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6231,485156,4853,933
1 GBP1,29811,1471,776108,5381,928203,115,105
1 CHF1,1310,87211,54894,6121,68177,0494,45
1 CAD0,7310,5630,646161,1171,085114,3692,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Гамбийский даласи
1 EUR73,95250 GMD
5 EUR369,76250 GMD
10 EUR739,52500 GMD
20 EUR1 479,05000 GMD
50 EUR3 697,62500 GMD
100 EUR7 395,25000 GMD
250 EUR18 488,12500 GMD
500 EUR36 976,25000 GMD
1000 EUR73 952,50000 GMD
2000 EUR147 905,00000 GMD
5000 EUR369 762,50000 GMD
10000 EUR739 525,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Евро
1 GMD0,01352 EUR
5 GMD0,06761 EUR
10 GMD0,13522 EUR
20 GMD0,27044 EUR
50 GMD0,67611 EUR
100 GMD1,35222 EUR
250 GMD3,38055 EUR
500 GMD6,76110 EUR
1000 GMD13,52220 EUR
2000 GMD27,04440 EUR
5000 GMD67,61100 EUR
10000 GMD135,22200 EUR