يورو إلى دالاسي غامبي

تحويل EUR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
68761 gmd

1.00000 EUR = 68.76100 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:34 UTC
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EUR إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655520.9575518.2068
1GBP1.1578111.2319102.1551.660541.916761.1086621.0799
1USD0.939850.811754182.9251.347951.555940.8999517.1117
1INR0.01133370.009789020.012059110.0162550.01876320.01085260.206352

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Gambian Dalasi
1 EUR68.76100 GMD
5 EUR343.80500 GMD
10 EUR687.61000 GMD
20 EUR1375.22000 GMD
50 EUR3438.05000 GMD
100 EUR6876.10000 GMD
250 EUR17190.25000 GMD
500 EUR34380.50000 GMD
1000 EUR68761.00000 GMD
2000 EUR137522.00000 GMD
5000 EUR343805.00000 GMD
10000 EUR687610.00000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / اليورو
1 GMD0.01454 EUR
5 GMD0.07272 EUR
10 GMD0.14543 EUR
20 GMD0.29086 EUR
50 GMD0.72715 EUR
100 GMD1.45431 EUR
250 GMD3.63577 EUR
500 GMD7.27155 EUR
1000 GMD14.54310 EUR
2000 GMD29.08620 EUR
5000 GMD72.71550 EUR
10000 GMD145.43100 EUR