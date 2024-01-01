Датские кроны в гамбийские даласи

Сконвертируйте DKK в GMD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = D10,11 GMD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к GMD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GMD
1 DKK в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10,378410,5085
Низкий10,070410,0578
В среднем10,192910,2911
Изменение-0.88%-0.34%
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Соотношение 1 DKK к GMD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к GMD составил 10,3784, а минимальный — 10,0704. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,1929. Изменение курса DKK к GMD в процентном соотношении составило -0.88.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к GMD составил 10,5085, а минимальный — 10,0578. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,2911. Изменение курса DKK к GMD в процентном соотношении составило -0.34.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Гамбийский даласи
1 DKK10,10710 GMD
5 DKK50,53550 GMD
10 DKK101,07100 GMD
20 DKK202,14200 GMD
50 DKK505,35500 GMD
100 DKK1 010,71000 GMD
250 DKK2 526,77500 GMD
500 DKK5 053,55000 GMD
1000 DKK10 107,10000 GMD
2000 DKK20 214,20000 GMD
5000 DKK50 535,50000 GMD
10000 DKK101 071,00000 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Датская крона
1 GMD0,09894 DKK
5 GMD0,49470 DKK
10 GMD0,98940 DKK
20 GMD1,97880 DKK
50 GMD4,94701 DKK
100 GMD9,89401 DKK
250 GMD24,73503 DKK
500 GMD49,47005 DKK
1000 GMD98,94010 DKK
2000 GMD197,88020 DKK
5000 GMD494,70050 DKK
10000 GMD989,40100 DKK