История обменного курса датская крона–гамбийские даласи

Обменный курс датские кроны/гамбийские даласи сейчас составляет 10,107, отражая изменение в размере 0.515% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.251% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 10,413, и минимумом, равным 9,995, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.510%.