丹麥克朗兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌甘比亞達拉西的匯率目前為9.968，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.881%。

在過去一星期，丹麥克朗兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見9.980，並在25-07-2024低見9.854。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.152%。