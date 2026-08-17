سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدلاسية الغامبية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدلاسية الغامبية حاليًا 11.3737 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.098% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.368% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدلاسية الغامبية بين أعلى مستوى 11.4219 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 11.27 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.982%.