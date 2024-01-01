Danimarka kronundan Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile DKK → GMD çevirin

1.000 dkk
9.658,60 gmd

1,000 DKK = 9,659 GMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,06411,5850,855295,6071,64711,60388,969
1 USD0,94110,8870,803277,81,54710,90483,609
1 SEK0,0860,09210,07425,5180,1421,0027,68
1 GBP1,171,24513,5541345,8611,92713,575104,094

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Danimarka kronundan Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DKK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DKK → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Danimarka kronu için en iyi döviz çiftleri

DKK → EUR

DKK → USD

DKK → SEK

DKK → GBP

DKK → PKR

DKK → AUD

DKK → NOK

DKK → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Gambiya Dalaşı
1 DKK9,65860 GMD
5 DKK48,29300 GMD
10 DKK96,58600 GMD
20 DKK193,17200 GMD
50 DKK482,93000 GMD
100 DKK965,86000 GMD
250 DKK2.414,65000 GMD
500 DKK4.829,30000 GMD
1000 DKK9.658,60000 GMD
2000 DKK19.317,20000 GMD
5000 DKK48.293,00000 GMD
10000 DKK96.586,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Danimarka Kronu
1 GMD0,10354 DKK
5 GMD0,51768 DKK
10 GMD1,03535 DKK
20 GMD2,07070 DKK
50 GMD5,17675 DKK
100 GMD10,35350 DKK
250 GMD25,88375 DKK
500 GMD51,76750 DKK
1000 GMD103,53500 DKK
2000 GMD207,07000 DKK
5000 GMD517,67500 DKK
10000 GMD1.035,35000 DKK