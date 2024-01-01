Türk lirasından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile TRY → GMD çevirin

1.000 try
2.198,31 gmd

1.00000 TRY = 2.19831 GMD

23:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.927950.793367278.9783.00631.34623.6728530.8959
1 EUR1.077610.854935300.61889.44761.450673.9578633.2934
1 GBP1.260451.169681351.628104.6251.696824.6294438.9427
1 PKR0.003584610.003326480.0028439210.2975460.004825610.01316580.11075

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Gambiya Dalaşı
1 TRY2.19831 GMD
5 TRY10.99155 GMD
10 TRY21.98310 GMD
20 TRY43.96620 GMD
50 TRY109.91550 GMD
100 TRY219.83100 GMD
250 TRY549.57750 GMD
500 TRY1099.15500 GMD
1000 TRY2198.31000 GMD
2000 TRY4396.62000 GMD
5000 TRY10991.55000 GMD
10000 TRY21983.10000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Türk Lirası
1 GMD0.45489 TRY
5 GMD2.27447 TRY
10 GMD4.54895 TRY
20 GMD9.09790 TRY
50 GMD22.74475 TRY
100 GMD45.48950 TRY
250 GMD113.72375 TRY
500 GMD227.44750 TRY
1000 GMD454.89500 TRY
2000 GMD909.79000 TRY
5000 GMD2274.47500 TRY
10000 GMD4548.95000 TRY